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В «Барселоне» отреагировали на слухи о возвращении Неймара в команду

В «Барселоне» отреагировали на слухи о возвращении Неймара в команду
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в каталонский клуб.

«Разговоры о возвращении Неймара в «Барселону» всегда были надуманными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой игрок. Неймар – один из сильнейших футболистов в мире, когда находится в форме. Ему были бы рады в любом клубе. Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернётся в Бразилию. Самое главное – ему нужно снова играть в футбол. Это принесёт радость и ему, и другим. Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив», – приводит слова Деку Barca Universal.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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