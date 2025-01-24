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Александр Зинченко близок к уходу из «Арсенала» — The Telegraph

Александр Зинченко близок к уходу из «Арсенала» — The Telegraph
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Защитник «Арсенала» Александр Зинченко близок к уходу из лондонского клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, украинский футболист должен покинуть команду в зимнее трансферное окно. Отмечается, что фаворитом на подписание 28-летнего игрока является дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что в услугах Зинченко также заинтересованы миланский «Интер» и «Фенербахче».

В сезоне-2024/2025 Александр провёл 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.

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