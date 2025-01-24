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Николич рассказал, как усилится ЦСКА в зимнее трансферное окно

Николич рассказал, как усилится ЦСКА в зимнее трансферное окно
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос об усилении красно-синих в зимнее трансферное окно.

«Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счёт внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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