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Радимов рассказал, как влияет финансовое положение ЦСКА на политику клуба

Радимов рассказал, как влияет финансовое положение ЦСКА на политику клуба
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансферной политике московского ЦСКА.

«ЦСКА всегда усиливается точечно. Думаю, переходы будут. Финансовое положение и то, что ЦСКА не делает глобальных трансферов, говорит, что клуб не хочет ошибиться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда сербского специалиста Марко Николича набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.

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