Тимур Лепсая назвал сильные качества возможного новичка ЦСКА Лоррана

Футбольный функционер, знаток латиноамериканского рынка Тимур Лепсая назвал сильные качества возможного новичка ЦСКА, 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана.

— ЦСКА хочет подписать Лоррана. Как описал бы его?

— Он считается одним из больших талантов бразильского футбола. Техничный и быстрый футболист, умеет обыгрывать один в один. Но ему 18 лет. Тяжело сказать, сможет ли он усилить ЦСКА здесь и сейчас, игрок ещё не сформировался до конца. Этот трансфер — большой риск, потому что многое будет зависеть от его адаптации. ЦСКА готов заплатить за Лоррана большие деньги. Да, качества есть, но вопрос, насколько он сможет без опыта игры в Европе сразу себя раскрыть. Хотя Николич всё-таки неплохо умеет это делать. Будет интересно, — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.