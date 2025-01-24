Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Лепсая назвал сильные качества возможного новичка ЦСКА Лоррана

Тимур Лепсая назвал сильные качества возможного новичка ЦСКА Лоррана
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный функционер, знаток латиноамериканского рынка Тимур Лепсая назвал сильные качества возможного новичка ЦСКА, 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана.

— ЦСКА хочет подписать Лоррана. Как описал бы его?
— Он считается одним из больших талантов бразильского футбола. Техничный и быстрый футболист, умеет обыгрывать один в один. Но ему 18 лет. Тяжело сказать, сможет ли он усилить ЦСКА здесь и сейчас, игрок ещё не сформировался до конца. Этот трансфер — большой риск, потому что многое будет зависеть от его адаптации. ЦСКА готов заплатить за Лоррана большие деньги. Да, качества есть, но вопрос, насколько он сможет без опыта игры в Европе сразу себя раскрыть. Хотя Николич всё-таки неплохо умеет это делать. Будет интересно, — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Фламенго» хочет € 10 млн за Лоррана, ЦСКА не намерен платить больше € 8 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android