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Функционер Тимур Лепсая оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

Функционер Тимур Лепсая оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
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Футбольный функционер, знаток латиноамериканского рынка Тимур Лепсая оценил трансфер бразильского вингера Луиса Энрике в «Зенит».

— Как оценишь трансфер Луиса Энрике?
— Не супероднозначный трансфер. Энрике внёс огромный вклад в чемпионство «Ботафого», он один из главных творцов. С другой стороны, в «Бетисе» Энрике не играл ярко. Но у него есть качества, чтобы стать звездой в РПЛ. Да, цифра в € 35 млн выглядит очень солидно, но при этом «Зенит» не заплатит эти деньги. Трансфер противоречивый, но очень интересный. Гарантировать его успешное выступление никто не может, думаю, даже Семак на это голову на отсечение не положит. Но предпосылки к тому, что Энрике станет звездой, есть.

— Интересовался ли им кто-то раньше?
— Какое-то время до этого на российском рынке Энрике был, но потом за него стали просить слишком много денег, поэтому стало понятно, что в России он вряд ли окажется. Однако мы видим, что «Зенит» смог это сделать, — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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