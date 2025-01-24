Лепсая: Вендел не будет валять дурака из-за ухода летом. Титул — это премиальные

Футбольный функционер, знаток латиноамериканского рынка Тимур Лепсая прокомментировал предстоящий уход полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, бразилец отыграет этот сезон за бело-голубых, после чего присоединится к «Ботафого».

«Вендел не первый год заявлял о желании уйти. «Зенит» повышал ему зарплату, но он всё равно просился на выход. То есть особо мотивированным Вендел не выглядел никогда, но всё равно оставался одной из главных звёзд РПЛ. Даже не супермотивированный Вендел даст жару большинству команд. Не думаю, что он будет валять дурака. На кону чемпионство в год столетия, что понесёт за собой хорошие премиальные. Лопату Вендел не бросит», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.