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Тимур Лепсая: Солари усилил бы «Спартак», но сейчас трансфер под вопросом

Тимур Лепсая: Солари усилил бы «Спартак», но сейчас трансфер под вопросом
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Футбольный функционер, знаток латиноамериканского рынка Тимур Лепсая высказался о возможном приобретении «Спартаком» игрока аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари.

— «Спартак» интересовался Солари. Что известно об этом?
— «Спартак» делал предложение, контакты были, но, видимо, всё сошло на нет. Год назад предложение по Солари делал «Краснодар», сейчас — «Спартак». В обоих случаях договориться не удалось, интерес красно-белых уходит. Трансфер под вопросом.

— Он усилил бы «Спартак»?
— У «Спартака» складывается неплохая латиноамериканская банда в лице Барко и Угальде. Солари бы неплохо в неё вписался. Барко и Солари вспомнили бы свои игровые связи. Это было бы интересным решением и усилением, — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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