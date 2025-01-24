Лепсая: поведение Бителло — непрофессионализм. Казалось, что он всем доволен в «Динамо»

Футбольный функционер, знаток латиноамериканского рынка Тимур Лепсая высказался о сложившейся ситуации вокруг полузащитника «Динамо» Бителло, который не приехал на зимние сборы в расположение клуба.

— Удивлён ли ситуацией с Бителло?

— Мы видим неприятную тенденцию: Мендес не приехал в «Крылья», Томпсон — в «Оренбург», Саравия — в «Ростов». Связываю это с кейсом Диарра. Я удивлён поведением Бителло. Мне казалось, что он неплохо адаптировался, было ощущение, что он доволен происходящим. Для меня поведение Бителло и его окружение — сюрприз. Всё это выглядит непрофессионально и странно. Думаю, если «Ботафого» всё-таки сделает хорошее предложение, игрока продадут, — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.