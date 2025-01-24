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Тимур Лепсая объяснил отсутствие трансферов у «Краснодара»

Тимур Лепсая объяснил отсутствие трансферов у «Краснодара»
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Футбольный функционер, знаток латиноамериканского рынка Тимур Лепсая объяснил отсутствие трансферов у «Краснодара» этой зимой.

— Удивляет ли тебя отсутствие трансферов у «Краснодара»?
— Пока нет. «Краснодар» скрупулёзно подходит к трансферам. К тому же у них и так сбалансированная команда. Да, они ищут левоногого вингера. Уверен, что рано или поздно трансферы будут, — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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