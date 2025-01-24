Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 21-го тура Примеры сезона-2024/2025

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Сегодня, 24 января, матчем между «Лас-Пальмасом» и «Осасуной» стартует 21-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 21-го тура Примеры (время — московское):

Пятница, 24 января:

23:00. «Лас-Пальмас» – «Осасуна».

Суббота, 25 января:

16:00. «Мальорка» – «Бетис»;

18:15. «Атлетико» Мадрид – «Вильярреал»;

20:30 «Севилья» – «Эспаньол»;

23:00. «Вальядолид» – «Реал» Мадрид.

Воскресенье, 26 января:

16:00. «Райо Вальекано» – «Жирона»;

18:15. «Реал Сосьедад» – «Хетафе»;

20:30. «Атлетик» Бильбао – «Леганес»;

23:00. «Барселона» – «Валенсия»;

Понедельник, 27 января:

23:00 «Алавес» – «Сельта».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 46 очков за 20 матчей.