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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 22-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 24 января, матчем между «Торино» и «Кальяри» стартует 22-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Пятница, 24 января:

22:45 мск. «Торино» — «Кальяри».

Суббота, 25 января:

17:00 мск. «Комо» — «Аталанта»;

20:00 мск. «Наполи» — «Ювентус»;

22:45 мск. «Эмполи» — «Болонья».

Воскресенье, 26 января:

14:30 мск. «Милан» — «Парма»;

17:00 мск. «Удинезе» — «Рома»;

20:00 мск. «Лечче» — «Интер»;

22:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина».

Понедельник, 27 января:

20:30 мск. «Венеция» — «Верона»;

22:45 мск. «Дженоа» — «Монца».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», имеющий в своём активе 50 очков после 21 матча. На втором месте находится «Интер», набравший 47 очков после 20 игр. Тройку лидеров замыкает «Аталанта» (43 очка после 21 матча).