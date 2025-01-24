Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 22-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 24 января, матчем между «Торино» и «Кальяри» стартует 22-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Пятница, 24 января:
22:45 мск. «Торино» — «Кальяри».
Суббота, 25 января:
17:00 мск. «Комо» — «Аталанта»;
20:00 мск. «Наполи» — «Ювентус»;
22:45 мск. «Эмполи» — «Болонья».
Воскресенье, 26 января:
14:30 мск. «Милан» — «Парма»;
17:00 мск. «Удинезе» — «Рома»;
20:00 мск. «Лечче» — «Интер»;
22:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина».
Понедельник, 27 января:
20:30 мск. «Венеция» — «Верона»;
22:45 мск. «Дженоа» — «Монца».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», имеющий в своём активе 50 очков после 21 матча. На втором месте находится «Интер», набравший 47 очков после 20 игр. Тройку лидеров замыкает «Аталанта» (43 очка после 21 матча).