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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 19-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 19-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 24 января, стартует 19-й тур французской Лиги 1 нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Пятница, 24 января:

22:45 мск. «Осер» – «Сент-Этьен».

Суббота, 25 января:

19:00 мск. «Монако» – «Ренн»;

21:00 мск. «Страсбург» – «Лилль»;

23:05 мск. «ПСЖ» – «Реймс».

Воскресенье, 26 января:

17:00 мск. «Гавр» – «Брест»;

19:15 мск. «Нант» – «Лион»;

19:15 мск. «Ланс» – «Анже»;

19:15 мск. «Тулуза» – «Монпелье»;

22:45 мск. «Ницца» – «Марсель».

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 46 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Марсель» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает «Лилль», имеющий в своём активе 32 очка.

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