Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 19-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 24 января, стартует 19-й тур французской Лиги 1 нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Пятница, 24 января:
22:45 мск. «Осер» – «Сент-Этьен».
Суббота, 25 января:
19:00 мск. «Монако» – «Ренн»;
21:00 мск. «Страсбург» – «Лилль»;
23:05 мск. «ПСЖ» – «Реймс».
Воскресенье, 26 января:
17:00 мск. «Гавр» – «Брест»;
19:15 мск. «Нант» – «Лион»;
19:15 мск. «Ланс» – «Анже»;
19:15 мск. «Тулуза» – «Монпелье»;
22:45 мск. «Ницца» – «Марсель».
Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 46 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Марсель» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает «Лилль», имеющий в своём активе 32 очка.