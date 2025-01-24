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Дмитрий Парфёнов — о трансферах «Зенита»: клуб идёт по проверенному пути

Дмитрий Парфёнов — о трансферах «Зенита»: клуб идёт по проверенному пути
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов оценил трансферную стратегию «Зенита». Он считает, что клуб идёт по проверенному пути, подписывая высококлассных бразильских новичков.

«Не знаю, насколько правильно менять одних бразильцев на других. Но у «Зенита» есть клубный вектор, которого он придерживается. Что клубу надо сделать? Взять двух немцев или португальцев? Есть проверенный путь, по которому «Зенит» идёт. Если есть возможность находить хороших бразильцев, клуб от этого и исходит», — сказал Дмитрий Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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