Гуренко: для какой цели «Зенит» подписал Луиса Энрике? Мы не играем в еврокубках

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на подписание «Зенитом» бразильского вингера Луиса Энрике. Официально о переходе футболиста сине-бело-голубые объявили в понедельник, 20 января.

«Для какой цели «Зенит» подписал Луиса Энрике? Если бы «Зенит» играл в еврокубках и зарабатывал деньги, этот трансфер стоил бы того. А сейчас мы не играем в международных матчах. Если его потом продадут за € 40-50 млн, значит, его правильно подписали. А если он уйдёт свободным агентом или задёшево, это неправильный трансфер», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.