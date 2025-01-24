Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 19-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 24 января, матчем «Вольфсбург» — «Хольштайн» стартует 19-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 19-го тура Бундеслиги:

24 января, пятница:

22:30 мск. «Вольфсбург» — «Хольштайн».

25 января, суббота:

17:30 мск. «Аугсбург» — «Хайденхайм»;

17:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Вердер»;

17:30 мск. «Фрайбург» — «Бавария»;

17:30 мск. «Майнц» — «Штутгарт»;

17:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Байер»;

20:30 мск. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бохум».

26 января, воскресенье:

17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»;

19:30 мск. «Санкт-Паули» — «Унион».

На первом месте в турнирной таблице находится «Бавария». Мюнхенцы набрали 45 очков после 18 сыгранных туров. На второй строчке расположился «Байер» с 41 очком. На третьем месте идёт «Айнтрахт» (36).