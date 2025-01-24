Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 19-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 24 января, матчем «Вольфсбург» — «Хольштайн» стартует 19-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 19-го тура Бундеслиги:
24 января, пятница:
22:30 мск. «Вольфсбург» — «Хольштайн».
25 января, суббота:
17:30 мск. «Аугсбург» — «Хайденхайм»;
17:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Вердер»;
17:30 мск. «Фрайбург» — «Бавария»;
17:30 мск. «Майнц» — «Штутгарт»;
17:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Байер»;
20:30 мск. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бохум».
26 января, воскресенье:
17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»;
19:30 мск. «Санкт-Паули» — «Унион».
На первом месте в турнирной таблице находится «Бавария». Мюнхенцы набрали 45 очков после 18 сыгранных туров. На второй строчке расположился «Байер» с 41 очком. На третьем месте идёт «Айнтрахт» (36).