Луи ван Гал высказался о возможности возглавить дортмундскую «Боруссию»

Известный нидерландский специалист Луи ван Гал, борющийся с раком, ответил на вопрос, может ли он представить себе возможность возглавить дортмундскую «Боруссию» до конца нынешнего сезона.

«Нет, для меня это немыслимо. Я бы рассматривал только должность тренера национальной команды», — приводит слова ван Гала Sky Germany.

Напомним, 72-летний специалист ранее уже работал в Германии, где возглавлял мюнхенскую «Баварию». Ван Гал руководил клубом с 2009 по 2011 год. За этот период под его руководством «Бавария» провела 96 матчей во всех турнирах, в которых 59 раз одержала победу, 18 раз сыграла вничью и 19 раз потерпела поражение.

22 января дортмундская «Боруссия» отправила в отставку Нури Шахина, занимавшего должность главного тренера команды.