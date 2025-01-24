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Дмитрий Парфёнов высказался о трудоустройстве в качестве главного тренера

Дмитрий Парфёнов высказался о трудоустройстве в качестве главного тренера
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов высказался о своём трудоустройстве. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента. По словам специалиста, осенью у него было несколько вариантов продолжения тренерской карьеры — в том числе из России. Однако подписание контракта так и не состоялось.

«Сейчас все команды на сборах. В октябре-ноябре были определённые переговоры о трудоустройстве. Было два варианта из-за рубежа, а также из России. Но у нас такая профессия, что надо немножко подождать», — сказал Дмитрий Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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