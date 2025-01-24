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Артур — о «Зените»: этот путь был очень важным для меня, извините, что так произошло

Артур — о «Зените»: этот путь был очень важным для меня, извините, что так произошло
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Крайний нападающий Артур Гимарайнс поблагодарил «Зенит» после своего перехода в бразильский «Ботафого», о котором было объявлено в понедельник, 20 января.

«Благодарю всех. Этот путь был очень важным для меня и принёс много поводов для радости. Извините, что так произошло. Желаю удачи всем и спасибо за всё», — сказал Артур в видео в телеграм-канале «Зенита».

Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне нападающий провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего в составе сине-бело-голубых Артур сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, где забил семь голов и сделал шесть ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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