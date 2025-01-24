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Рио Фердинанд: не думаю, что Гарначо инициирует свой уход из «Манчестер Юнайтед»

Рио Фердинанд: не думаю, что Гарначо инициирует свой уход из «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о вингере «красных дьяволов» Алехандро Гарначо. Ранее сообщалось, что в приобретении аргентинца заинтересован «Наполи». В январе итальянский клуб покинул Хвича Кварацхелия, который присоединился к «ПСЖ».

«У него большой талант и огромный потенциал. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, но не всегда вписывается в схему. Не думаю, что Гарначо инициирует свой уход из «Ман Юнайтед», — приводит слова Фердинанда BBC.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

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