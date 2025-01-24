Рио Фердинанд: не думаю, что Гарначо инициирует свой уход из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о вингере «красных дьяволов» Алехандро Гарначо. Ранее сообщалось, что в приобретении аргентинца заинтересован «Наполи». В январе итальянский клуб покинул Хвича Кварацхелия, который присоединился к «ПСЖ».

«У него большой талант и огромный потенциал. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, но не всегда вписывается в схему. Не думаю, что Гарначо инициирует свой уход из «Ман Юнайтед», — приводит слова Фердинанда BBC.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.