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«Гавр» Кузяева объявил о подписании контракта с экс-защитником «Милана»

«Гавр» Кузяева объявил о подписании контракта с экс-защитником «Милана»
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Французский «Гавр» объявил о подписании шестимесячного контракта с крайним защитником Фоде Балло-Туре, который ранее расторг соглашение с итальянским «Миланом». За свой новый клуб футболист будет выступать под 97-м номером.

Балло-Туре прошёл через систему подготовки игроков «ПСЖ», но добился прорыва в профессиональный футбол после переезда в «Лилль». В «Милан» защитник перешёл летом 2021 года. Также Туре выступал за «Монако» и «Фулхэм».

Балло-Туре родился во Франции, но имеет сенегальские корни по матери, благодаря чему смог попасть в сборную Сенегала. Дебютировав на международной арене в 2021 году, уже через год он помог команде впервые в истории выиграть Кубок африканских наций. Сейчас на его счету 15 матчей за сборную Сенегала.

Напомним, в составе «Гавра» выступает российский полузащитник Далер Кузяев. После 18 сыгранных туров чемпионата Франции клуб занимает предпоследнее, 17-е место, заработав 13 очков.

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