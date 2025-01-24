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Коло Муани прокомментировал свой переход из «ПСЖ» в «Ювентус»

Коло Муани прокомментировал свой переход из «ПСЖ» в «Ювентус»
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Французский нападающий Рандаль Коло Муани прокомментировал свой переход в туринский «Ювентус» из «ПСЖ» на правах аренды.

«Я очень, очень счастлив быть здесь, в этом легендарном клубе. Я горжусь тем, что ношу эти цвета и играю перед болельщиками.

Какими французскими игроками «Ювентуса» восхищаюсь больше всего? Есть много французских игроков, которые вошли в историю. Зинедин Зидан, конечно, Давид Трезеге — ещё один, кто мне очень нравится. Немного ближе к нашему времени есть Поль Погба, а также Кефрен Тюрам, который играет здесь очень хорошо, так что я рад быть здесь.

Я некоторое время общался с тренером, он рассказал мне о стиле игры здесь, и это заставило меня захотеть подписать здесь контракт. Я не могу дождаться, чтобы начать тренироваться и выйти на поле», — приводит слова Коло Муани Football Italia.

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