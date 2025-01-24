«Локомотив» — «Ульсан Хёндэ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 24 января, состоится товарищеский матч, в котором московский «Локомотив» встретится с южнокорейским клубом «Ульсан Хёндэ». Команды будут играть на стадионе в ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» встречался с китайским клубом «Шанхай Порт». Встреча состоялась 20 января и завершилась поражением российской команды со счётом 1:2.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков после 18 игр. У подопечных Михаила Галактионова 11 побед, две ничьих и пять поражений.