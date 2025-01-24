«Локомотив» — «Ульсан Хёндэ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 24 января, состоится товарищеский матч, в котором московский «Локомотив» встретится с южнокорейским клубом «Ульсан Хёндэ». Команды будут играть на стадионе в ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» встречался с китайским клубом «Шанхай Порт». Встреча состоялась 20 января и завершилась поражением российской команды со счётом 1:2.
«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков после 18 игр. У подопечных Михаила Галактионова 11 побед, две ничьих и пять поражений.
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