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«Палмейрас» может купить Бителло вместо Клаудиньо — Bolavip

«Палмейрас» может купить Бителло вместо Клаудиньо — Bolavip
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Бразильский «Палмейрас» может приобрести полузащитника московского «Динамо» Бителло вместо Клаудиньо, который перешёл в «Аль-Садд». Об этом сообщает Bolavip.

По данным источника, «Палмейрас» переключил своё внимание на хавбека бело-голубых, так как Клаудиньо ушёл из «Зенита» а «Аль-Садд», хотя ранее был близок к переходу в бразильский клуб. Ранее стало известно, что Бителло хочет приобрести «Ботафого».

Отметим, что 25-летний хавбек не прибыл на зимние сборы московского клуба. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Бителло провёл 15 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал восемь результативных передач.

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