«Рома» приобрела крайнего защитника из «Аякса»

22-летний правый защитник Девайн Ренш перешёл из амстердамского «Аякса» в итальянскую «Рому». Нидерландец будет выступать за свой новый клуб под вторым номером. Согласно данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 5 млн.

«Добро пожаловать в Рим, Девайн!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на своём официальном сайте.

Ренш находился в системе «Аякса» с 2016 года. За основную команду амстердамцев Девайн дебютировал в сезоне-2020/2021. Всего за этот клуб футболист провёл 156 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.