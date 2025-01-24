Экс-тренер «Ромы» и «Марселя» Гарсия возглавил сборную Бельгии вместо Тедеско

Бывший главный тренер «Наполи», «Аль-Насра», «Лиона», «Марселя», «Ромы» и «Лилля» Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии, сообщается на официальном сайте бельгийской национальной команды.

Напомним, ранее Бельгией руководил экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

Отметим, что Руди Гарсия оставался без работы с лета 2023 года, когда покинул «Наполи». На данный момент Бельгия занимает третье место в группе Лиги наций УЕФА, набрав четыре очка в шести матчах.