Фабио Капелло прокомментировал возможный переход Кайла Уокера в «Милан»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло отреагировал на новость о том, что защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уокер отправится в аренду в стан «россонери».

«Я думаю, что он обладает достаточными физическими данными, чтобы доминировать в Италии как минимум пару лет. Мы также видели его на чемпионате Европы, а до этого в Лиге чемпионов: посмотрите, как он остановил Винисиуса в последнем матче «Сити» и «Реала», всего несколько месяцев назад. Повторяю, Винисиуса… Он подходящий игрок для «Милана», — приводит слова Капелло Milan News.

В текущем сезоне чемпионата Англии 34-летний Кайл Уокер провёл 15 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке английской лиги. Результативными действиями футболист не отметился.