Лука Тони объяснил, почему его разозлила хорошая игра Рафаэля Леау в матче с «Жироной»
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Бывший нападающий «Баварии» и сборной Италии Лука Тони высказался об игре португальского форварда «Милана» Рафаэля Леау в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной». Напомним, гол Леау принёс команде победу со счётом 1:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Леау – 37'
«Определённо лучший наряду с Беннасером. Все лучшие действия «Милана» исходили от него, он провёл отличный первый тайм. Он должен больше бить по воротам. Мы также увидели самопожертвование. На мой взгляд, он был абсолютно главным героем, и это злит меня ещё больше, потому что он показал нам свои качества, которые иногда мы совсем не видим», — приводит слова Тони Milan News.
Комментарии
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