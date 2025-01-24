Лука Тони объяснил, почему его разозлила хорошая игра Рафаэля Леау в матче с «Жироной»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Италии Лука Тони высказался об игре португальского форварда «Милана» Рафаэля Леау в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной». Напомним, гол Леау принёс команде победу со счётом 1:0.

«Определённо лучший наряду с Беннасером. Все лучшие действия «Милана» исходили от него, он провёл отличный первый тайм. Он должен больше бить по воротам. Мы также увидели самопожертвование. На мой взгляд, он был абсолютно главным героем, и это злит меня ещё больше, потому что он показал нам свои качества, которые иногда мы совсем не видим», — приводит слова Тони Milan News.