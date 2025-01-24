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Джейми Каррагер поделился мыслями о новых трансферах «Манчестер Сити»

Джейми Каррагер поделился мыслями о новых трансферах «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал новые подписания «Манчестер Сити». Напомним, «горожане» приобрели защитника Абдукодира Хусанова из «Ланса», бразильца Витора Рейса из «Палмейраса» и Омара Мармуша из «Айнтрахта».

«Многое зависит от того, как повлияют на игру новые футболисты команды Гвардиолы — Абдукодир Хусанов, перешедший из «Ланса», и Омар Мармуш, подписанный из «Айнтрахта». Раньше клубы обвиняли в том, что они иногда совершают панические покупки в январе, чтобы спасти свой сезон.

Чемпионы АПЛ выходят на новый уровень. Им нужна паническая трансферная волна. Непривычно видеть, что клуб такого уровня реагирует подобным образом в середине сезона, но у них не было выбора. Это чрезвычайное положение на «Этихаде» и признание того, что большинство их недавних приобретений были неудачными. Несмотря на то что прошлым летом они выиграли четвёртый подряд титул чемпионов Премьер-лиги, им не удалось найти подходящую замену своим легендам. Теперь им нужно быстрое решение», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

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