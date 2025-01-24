Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Семшов рассказал, что «Спартак» часто пытался его приобрести

Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Семшов рассказал, что «Спартак» часто пытался его приобрести
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА, московского «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов заявил, что во время игровой карьеры «Спартак» часто приглашал его присоединиться к команде. В то же время ЦСКА, воспитанником которого Семшов является, к себе футболиста не звал.

«У меня не было ни одного шанса вернуться в ЦСКА. Армейский клуб ни разу меня не приглашал в свои ряды, но вот «Спартак», как ни странно, звал меня в команду при каждом тренере, каждый год. По окончании карьеры даже как-то грустно, что я за спартаковцев так и не поиграл. Хотя вариантов перейти в стан красно-белых было очень много», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В составе «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Семшов становился бронзовым призёром чемпионата России. Профессиональную карьеру футболиста полузащитник завершил в 2014 году, когда выступал за самарские «Крылья Советов».

Материалы по теме
Семшов считает, что «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ по итогам этого сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android