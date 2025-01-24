Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Семшов рассказал, что «Спартак» часто пытался его приобрести

Бывший футболист ЦСКА, московского «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов заявил, что во время игровой карьеры «Спартак» часто приглашал его присоединиться к команде. В то же время ЦСКА, воспитанником которого Семшов является, к себе футболиста не звал.

«У меня не было ни одного шанса вернуться в ЦСКА. Армейский клуб ни разу меня не приглашал в свои ряды, но вот «Спартак», как ни странно, звал меня в команду при каждом тренере, каждый год. По окончании карьеры даже как-то грустно, что я за спартаковцев так и не поиграл. Хотя вариантов перейти в стан красно-белых было очень много», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В составе «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Семшов становился бронзовым призёром чемпионата России. Профессиональную карьеру футболиста полузащитник завершил в 2014 году, когда выступал за самарские «Крылья Советов».