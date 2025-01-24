Каррагер — о «Сити»: никогда не видел такого грандиозного спада у элитной команды

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о спаде «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Я никогда не видел такого грандиозного спада у элитной команды. Последнее поражение в Париже в среду усугубило и без того ужасающую статистику нынешнего спада «Сити». До поражения от «Борнмута» 2 ноября «Сити» провёл 32 матча без поражений. С тех пор они проиграли шесть раз в 13 матчах лиги.

Этот спад повторился и в Европе. После 26 матчей Лиги чемпионов без поражений «Сити» проиграл в трёх из четырёх последних — 1:4, 0:2 и 2:4 от лиссабонского «Спортинга», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен» соответственно.

Гвардиолу, должно быть, ужасает то, что поражение во Франции казалось неизбежным после того, как «ПСЖ» сократил отставание до 2:1. Оборона «Сити» напоминала оборону бедной команды Премьер-лиги, которая рассыпалась под давлением.

Когда начался этот ужасный период, казалось, что всё рухнуло в одночасье, но корни уходят в 2022 год, когда «Сити» заключал сделки с прицелом на будущее, и некоторые решения оказались ошибочными.

Превосходство тех, кто вдохновил «Сити» на достижение высот, замаскировало то, насколько разочаровывающими оказались многие из новых пополнений. Теперь основные игроки не могут выступать каждую неделю — либо из-за потери формы, либо, в случае с Родри, из-за серьёзной травмы — те, кому было доверено нести факел, не справляются с этой задачей», — приводит слова Каррагера The Telegraph.