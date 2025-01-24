«Манчестер Юнайтед» готов заплатить более € 30 млн за защитника «Лечче» — Романо

«Манчестер Юнайтед» предложит более € 30 млн за 20-летнего левого защитника сборной Дании и «Лечче» Патрика Доргу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, предложение будет отправлено в ближайшее время после того, как первоначальные условия англичан были отклонены. Отмечается, что Доргу является ключевой целью «Юнайтед» на данную позицию.

В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.