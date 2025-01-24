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Парфёнов: Селихов — квалифицированный вратарь, в его возрасте надо играть

Парфёнов: Селихов — квалифицированный вратарь, в его возрасте надо играть
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Ветеран «Спартака» Дмитрий Парфёнов отреагировал на новость об уходе из московского клуба голкипера Александра Селихова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, хотя до конца договора оставалось всего полгода.

«Думаю, «Спартак» и Селихов общались, его уход — общее решение. Александр хотел больше игровой практики, но, учитывая, что главный тренер выбрал Максименко, у него не будет много игрового времени. Отсюда и решение об уходе.

Селихов — квалифицированный вратарь, который находится в том возрасте, когда нужно играть», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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