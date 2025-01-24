Парфёнов: Селихов — квалифицированный вратарь, в его возрасте надо играть

Ветеран «Спартака» Дмитрий Парфёнов отреагировал на новость об уходе из московского клуба голкипера Александра Селихова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, хотя до конца договора оставалось всего полгода.

«Думаю, «Спартак» и Селихов общались, его уход — общее решение. Александр хотел больше игровой практики, но, учитывая, что главный тренер выбрал Максименко, у него не будет много игрового времени. Отсюда и решение об уходе.

Селихов — квалифицированный вратарь, который находится в том возрасте, когда нужно играть», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.