Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим — о Гарначо: иногда он выказывает недовольство, но это хорошо

Аморим — о Гарначо: иногда он выказывает недовольство, но это хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что вингер «красных дьяволов» Алехандро Гарначо иногда проявляет недовольство на фоне слухов о его возможной продаже. Ранее сообщалось, что в приобретении аргентинца заинтересован «Наполи».

«Думаю, он прибавляет во всех аспектах игры. Иногда Гарначо выказывает недовольство, но это хорошо – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах игры», — приводит слова Аморима BBC.

В нынешнем сезоне 20-летний Гарначо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Рио Фердинанд: не думаю, что Гарначо инициирует свой уход из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android