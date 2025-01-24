Аморим — о Гарначо: иногда он выказывает недовольство, но это хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что вингер «красных дьяволов» Алехандро Гарначо иногда проявляет недовольство на фоне слухов о его возможной продаже. Ранее сообщалось, что в приобретении аргентинца заинтересован «Наполи».

«Думаю, он прибавляет во всех аспектах игры. Иногда Гарначо выказывает недовольство, но это хорошо – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах игры», — приводит слова Аморима BBC.

В нынешнем сезоне 20-летний Гарначо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.