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Араухо — о продлении контракта с «Барселоной»: люди на улице говорили мне: «Останься»

Араухо — о продлении контракта с «Барселоной»: люди на улице говорили мне: «Останься»
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Центральный защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо поделился эмоциями после продления контракта с каталонским клубом.

«Я очень благодарен за все эти годы, я всегда замечал привязанность. Люди на улице говорили мне: «Останься, останься», и это было потрясающе. На стадионе, когда кричат уругвайцы, это заразительно. Счастлив, потому что это означает, что работа выполняется хорошо, и я надеюсь, что впереди будет много радостей», — приводит слова Араухо Marca.

Рональд Араухо выступает в составе «Барселоны» с августа 2018 года. Сине-гранатовые заплатили уругвайскому «Бостон Ривер» за его переход € 4,7 млн. Вчера «Барселона» объявила о продлении контракта с защитником до лета 2031 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о желании Араухо уйти из «Барселоны». Интерес к игроку приписывали «Ювентусу». Сообщается, что главный тренер сине-гранатовых Ханси Флик уговорил Араухо остаться.

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