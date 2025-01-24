Юлиан Нагельсман продлил контракт со сборной Германии до 2028 года

Пресс-служба сборной Германии объявила, что главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман продлил контракт до 2028 года.

37-летний специалист возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Предыдущий контракт Юлиана с командой был рассчитан до лета 2026 года. Под руководством Нагельсмана немецкая сборная провела домашний чемпионат Европы — 2024. Германия добралась до стадии 1/4 финала, где уступила будущему победителю турнира в лице национальной команды Испании.

Юлиан Нагельсман ранее работал в мюнхенской «Баварии», «Ред Булл Лейпциг» и «Хоффенхайме». В сезоне-2021/2022 Юлиан привёл «Баварию» к победе в Бундеслиге.