В Немецком футбольном союзе объяснили, почему продлили контракт с Нагельсманом

Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф рассказал, почему организация приняла решение продлить контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.

«Продление контракта с Юлианом Нагельсманом — очень важный сигнал, особенно в свете 125-летия нашей ассоциации. Это показывает, что мы не почиваем на лаврах прошлого, а работаем над новыми достижениями. Позиция главного тренера имеет здесь главное значение. Юлиан прекрасно справляется с этой ролью благодаря своему спортивному опыту, а также чуткому отношению к команде и болельщикам. В этот день мы можем не только оглянуться на богатое событиями прошлое Немецкого футбольного союза и всего немецкого футбола, но и с большой уверенностью смотреть в будущее», — сказал Нойендорф.

37-летний Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под руководством Юлиана немецкая сборная провела домашний чемпионат Европы — 2024. Германия добралась до стадии 1/4 финала, где уступила будущему победителю турнира в лице национальной команды Испании.