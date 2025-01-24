Нагельсман прокомментировал продление контракта со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал продление контракта с национальной командой. Стороны подписали новый договор до 2027 года.

«В сентябре 2023 года, когда я пришёл в сборную Германии, я и представить себе не мог, что буду тренером после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный международный турнир. Но тогда я также не мог представить, что национальная сборная значит для людей в Германии. Сколько сердец она затрагивает и будоражит. Фантастические отзывы, которые мы все получаем каждый день, говорят о том, что мы вместе идём по правильному пути. И это ещё не конец. Мы все вместе — болельщики, команда и тренерский штаб — создали нечто, что теперь хотим успешно развивать дальше. Мы хотим выигрывать титулы вместе», — приводит слова Нагельсмана сайт Немецкого футбольного союза.