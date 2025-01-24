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«Торпедо» объявило о продлении контрактов с Чуричем и Рогановичем

«Торпедо» объявило о продлении контрактов с Чуричем и Рогановичем
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Московское «Торпедо» объявило о продлении контрактов с черногорским защитником Бояном Рогановичем и хорватским полузащитником Марио Чуричем. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до окончания сезона-2026/2027.

«Боян и Марио, поздравляем с продлением соглашений с «Торпедо» и желаем добиться больших успехов вместе с нашим клубом!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

24-летний Боян Роганович присоединился к «Торпедо» в сентябре 2022 года. В активе футболиста два забитых мяча и шесть результативных передач в 49 матчах за чёрно-белых.

26-летним Марио Чурич выступает за «Торпедо» также с сентября 2022 года. За это время он провёл 67 матчей, в которых забил три мяча и четыре раза отдал голевую передачу.

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