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Агент Голенкова заявил, что Егор готов рассмотреть предложение «Локомотива»

Агент Голенкова заявил, что Егор готов рассмотреть предложение «Локомотива»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в московский «Локомотив».

– В СМИ появилась информация о том, что железнодорожники проявляют интерес к форварду «Ростова» Егору Голенкову. Готовы рассмотреть такой вариант?
– Если будет такой вариант, то готовы.

– Егор планирует доиграть сезон в «Ростове»?
– Конечно, у него контракт с «Ростовом». Естественно, он так планирует.

– В нынешнюю паузу переходов Голенкова не планируется?
– Пока он готовится к возобновлению сезона с «Ростовом». Дальше будет видно, — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне 25-летний Голенков сыграл в 20 матчах «Ростова» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,8 млн. Ранее Голенков выступал за португальскую «Лейрию», самарские «Крылья Советов» и чешскую «Сигму».

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