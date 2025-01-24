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Sky: Кунья привлёк внимание «Арсенала» и «Ноттингема». «Вулверхэмптон» хочет сохранить его

Sky: Кунья привлёк внимание «Арсенала» и «Ноттингема». «Вулверхэмптон» хочет сохранить его
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Форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья интересен нескольким клубам верхней части турнирной таблицы АПЛ. Как сообщает Sky Sports, в подписании бразильца в зимнее трансферное окно заинтересованы «Арсенал» и «Ноттингем Форест». «Вулверхэмптон», который продолжает борьбу за сохранение прописки в АПЛ, не намерен расставаться с одним из лидеров зимой и планирует сохранить Кунью как минимум до лета.

По сообщениям источника, несмотря на интерес к Кунье, «Вулверхэмптон» не получал никаких предложений по нему и не контактировал с другими клубами. Он не заинтересован в продаже игрока в том числе из-за того, что на поиски замены останется ограниченное количество времени.

Матеус Кунья перебрался в «Вулверхэмптон» из мадридского «Атлетико» в январе 2023 года. Летом того же года «волки» выкупили у испанцев права на футболиста за € 50 млн. Контракт нападающего сборной Бразилии с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Всего в текущем сезоне Матеус Кунья принял участие в 22 матчах АПЛ и Кубка английской лиги. На счету нападающего 10 забитых мячей и 4 результативные передачи. Ранее интерес к Кунье приписывали «Манчестер Юнайтед».

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