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Журналист объяснил низкую результативность Чалова в ПАОКе вопросом психологии

Журналист объяснил низкую результативность Чалова в ПАОКе вопросом психологии
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Греческий журналист Костас Петротос объяснил низкую результативность российского нападающего Фёдора Чалова в ПАОКе вопросом психологии. 26-летний форвард забил два мяча и сделал три результативные передачи в 16 матчах чемпионата Греции в этом сезоне.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Шваб – 26'     2:0 Константелиас – 56'    

«Низкая результативность? Думаю, это вопрос психологии. Чалов упустил несколько голевых моментов, но его результативность зависит ещё и от роли в ПАОКе, когда нападающие в игре освобождают место для полузащитников», — приводит слова Петрососа Metaratings.

Напомним, накануне состоялся матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы между ПАОКом и «Славией». Команды играли на стадионе «Тумба» в Греции. Победу в матче со счётом 2:0 одержал ПАОК, Чалов отдал голевую передачу. Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа.

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