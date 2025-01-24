Журналист объяснил низкую результативность Чалова в ПАОКе вопросом психологии

Греческий журналист Костас Петротос объяснил низкую результативность российского нападающего Фёдора Чалова в ПАОКе вопросом психологии. 26-летний форвард забил два мяча и сделал три результативные передачи в 16 матчах чемпионата Греции в этом сезоне.

«Низкая результативность? Думаю, это вопрос психологии. Чалов упустил несколько голевых моментов, но его результативность зависит ещё и от роли в ПАОКе, когда нападающие в игре освобождают место для полузащитников», — приводит слова Петрососа Metaratings.

Напомним, накануне состоялся матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы между ПАОКом и «Славией». Команды играли на стадионе «Тумба» в Греции. Победу в матче со счётом 2:0 одержал ПАОК, Чалов отдал голевую передачу. Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа.