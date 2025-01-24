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Парфёнов: из «Зенита» уходили Кержаков и Аршавин, но ничего страшного не произошло

Парфёнов: из «Зенита» уходили Кержаков и Аршавин, но ничего страшного не произошло
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Ветеран «Спартака» Дмитрий Парфёнов отреагировал на уход из «Зенита» Клаудиньо и Вендела. Первый перешёл в катарский «Аль-Садд» этой зимой, второй уйдёт летом в «Ботафого».

«У каждой команды, которая на определённых этапах чего-то добивалась, есть периоды, когда футболисты отдали свой максимум. Уход Вендела и Клаудиньо придаст «Зениту» обновления и свежести. Мы знаем, на что способны эти футболисты и какую игру они показывали в последних матчах. Это не из-за того, что они разучились играть, а вопрос мотивации. Прошёл этап, всё. «Зенит» как был, так и останется. Уходили Кержаков и Аршавин, и ничего страшного не происходило», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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