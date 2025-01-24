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«Мосты сожжены». Магомед Адиев заявил, что Соболева не примут обратно в «Спартак»

«Мосты сожжены». Магомед Адиев заявил, что Соболева не примут обратно в «Спартак»
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Бывший главный тренер сборной Казахстана и «Ахмата» Магомед Адиев полагает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не сможет вернуться в «Спартак». За красно-белых форвард выступал до перехода в санкт-петербургский клуб.

— Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены.

— Его не примут назад?
— Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров. Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать… Мне кажется, что, как правило, это не работает, — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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