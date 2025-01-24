Стали известны зарплата и подписной бонус Дэвиса в случае продления контракта с «Баварией»

Мюнхенская «Бавария» предложила новый контракт левому защитнику клуба Альфонсо Дэвису. Об этом в соцсети X сообщает журналист Тоби Альтшеффль. Напомним, действующий контракт канадца с клубом истекает летом 2025 года.

По данным источника, Альфонсо Дэвису предложен контракт до лета 2030 года. Зарплата игрока составит €15 млн за сезон. Еще € 5 млн предусмотрены в качестве бонусов за определённые достижения. Подписной бонус, в свою очередь, составит € 20 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего латераля заинтересован мадридский «Реал». По слухам, мадридцы планируют осуществить трансфер Дэвиса летом в статусе свободного агента.

В составе «Баварии» канадский защитник выступает с января 2019 года. В текущем сезоне на счету Дэвиса 25 матчей во всех турнирах. В них защитник записал на свой счет один гол и дважды результативно ассистировал партнерам.