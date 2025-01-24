Объявлен рейтинг нападающих по удачным действиям в штрафной соперника за первую часть РПЛ

Появился рейтинг лучших нападающих первой части сезона Российской Премьер-Лиги по количеству успешных действий в штрафной площади соперника. Его составил и опубликовал телеграм-канал РУСТАТ.

Так, первое место в рейтинге занял форвард «Краснодара» Джон Кордоба. На его счету 84 удачных действия в непосредственной близости к воротам соперника. Второй - Николай Комличенко из «Ростова» (77 удачных действий). Третий — Антон Заболотный из подмосковных «Химок» (76).

Стоит отметить, что лидер гонки бомбардиров, Манфред Угадьде из «Спартака, на пятом месте в данном рейтинге (70 успешных действий в штрафной соперника).