«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Мартином

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила о пролонгации трудового соглашения с левым защитником команды Жераром Мартином до 2028 года.

22-летний Мартин дебютировал за основную команду «Барселоны» в этом сезоне. В системе каталонского клуба футболист находится с 2023 года. Ранее он выступал за «Корнелью». В нынешнем сезоне Жерар провёл 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского защитника в € 5 млн.

Отметим, что «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 39 очков в 20 матчах.