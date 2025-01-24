«Боль остаётся». Захарян рискует пропустить ещё несколько матчей «Реала Сосьедад»

В пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что российский полузащитник команды Арсен Захарян по-прежнему испытывает болевые ощущения и может пропустить несколько матчей.

«У него остаётся боль, он пока не работает с командой. Возможно, он пропустит ещё несколько матчей, всё будет зависеть от состояния», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.