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«Рома» объявила о трансфере экс-вратаря «Тоттенхэма»

«Рома» объявила о трансфере экс-вратаря «Тоттенхэма»
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Итальянская «Рома» объявила о приобретении 29-летнего вратаря Пьерлуиджи Голлини из «Аталанты», который провёл первую часть нынешнего сезона в аренде в «Дженоа». В римском клубе голкипер будет выступать под номером 95. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 800 тыс.

«Добро пожаловать в Рим, Пьерлуиджи!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл в 11 матчах за «Дженоа» во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Однажды Голлини удалось сохранить ворота на замке.

29-летний футболист провёл в общей сложности 139 матчей в Серии А, выступая за команды «Верона», «Аталанта», «Фиорентина», «Наполи» и «Дженоа». Также футболист выступал за английские «Тоттенхэм» и «Астон Виллу». С 2012 по 2014 год Голлини находился в системе «Манчестер Юнайтед».

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