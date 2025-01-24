Экс-игрок «Пари НН» Тихий рассказал, поступали ли ему предложения от клубов

Бывший футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, поступали ли ему предложения от каких-либо клубов.

«Подписываю ли я в данный момент с кем-то контракт? Нет. Что касается интереса со стороны клубов, всё на уровне разговоров», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тихий стал игроком «Пари НН» летом 2023 года. За это время защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых оформил две результативные передачи. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Тихий провёл на поле 314 минут.