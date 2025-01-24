Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Пари НН» Тихий рассказал, поступали ли ему предложения от клубов

Экс-игрок «Пари НН» Тихий рассказал, поступали ли ему предложения от клубов
Комментарии

Бывший футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, поступали ли ему предложения от каких-либо клубов.

«Подписываю ли я в данный момент с кем-то контракт? Нет. Что касается интереса со стороны клубов, всё на уровне разговоров», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тихий стал игроком «Пари НН» летом 2023 года. За это время защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых оформил две результативные передачи. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Тихий провёл на поле 314 минут.

Материалы по теме
Тихий — о Гогниеве в «Химках»: кипел, а не пытался разобраться в ситуации. Крики-оры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android